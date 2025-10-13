Grausiger Fund in Maulburg: Totes Baby liegt in Müllsack neben Spielplatz

2 In der Nähe des Maulburger Waldspielplatzes wurde das Baby entdeckt. Foto: Tim Nagengast 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Schock in Maulburg: Bereits Ende vergangener Woche wurde in der Gemeinde im Landkreis Lörrach ein totes Baby entdeckt. Die Polizei hält sich mit Details noch zurück.







Der Polizei wurde am Freitag gegen 14.30 Uhr der Fund eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet. Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz am Alsbachweg unweit des Flusses Wiese verdächtige Beobachtungen gemacht haben.