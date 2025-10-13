Grausiger Fund in Maulburg: Totes Baby liegt in Müllsack neben Spielplatz
2
In der Nähe des Maulburger Waldspielplatzes wurde das Baby entdeckt. Foto: Tim Nagengast

Schock in Maulburg: Bereits Ende vergangener Woche wurde in der Gemeinde im Landkreis Lörrach ein totes Baby entdeckt. Die Polizei hält sich mit Details noch zurück.

Der Polizei wurde am Freitag gegen 14.30 Uhr der Fund eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet. Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz am Alsbachweg unweit des Flusses Wiese verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

 

Polizei hält sich bedeckt

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 / 882 59 90 entgegengenommen. Die Polizei bittet um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. Es handelt sich um eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg.

 