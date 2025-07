Polizei in Lörrach: Pedelecs gestohlen

1 Es wurden Pedelecs gestohlen (Symbolfoto). Foto: Pixabay Der Diebstahlschaden wird laut Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt.







Ein Unbekannter begaben sich am Dienstag zwischen 7.20 und 14.50 Uhr in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße, brach dort wohl gezielt ein Kellerabteil auf und entwendete ein Pedelec sowie ein Kinderfahrrad. Der Diebstahlschaden wird laut Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt. Auch am Dienstag wurde zwischen 11 und 12 Uhr ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Dieses stand im Garten eines Wohnhauses in der Tüllinger Straße. Der Neupreis des Pedelecs betrug etwa 4000 Euro.