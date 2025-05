Polizei in Hechingen: Fahrradfahrer stürzt schwer – Rettungshubschrauber im Einsatz

1 Ein Rettungshubschrauber war am Donnerstagmorgen in Hechingen im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Roth Ein großes Blaulichtaufgebot sorgte am Donnerstagmorgen zwischen Hechingen und Bodelshausen für Aufregung. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.







Ein 14-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Kaullastraße in Hechingen schwer verletzt. Darüber informiert Martin Raff, Sprecher im Polizeipräsidium Reutlingen, unsere Redaktion. Anwohnern dürfte ein Großaufgebot an Rettungskräften – darunter insbesondere ein Rettungshubschrauber der DRF Deutschen Luftrettung – aufgefallen sein. Dieser hat laut Angaben des Polizeisprechers den Jugendlichen in ein Krankenhaus geflogen.