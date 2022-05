Polizei in Freudenstadt

1 Mit Polizeihubschrauber wurde der Senior gesucht. Gefunden hat ihn schließlich ein Verwandter. Foto: pattilabelle – stock.adobe.com

Ein vermisster 84-Jähriger wurde am Mittwoch mit Hubschrauber und Spürhund gesucht. Nun ist er wohlbehalten wieder zuhause.















Freudenstadt - Der vermisste 84-Jährige, der am vergangenen Mittwoch in Freudenstadt verloren gegangen war, ist am Abend wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Der Mann war vormittags zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Polizei suchte ihn mit einem Spürhund und einem Polizeihubschrauber. Glücklicherweise war der Senior nicht in eine hilflose Lage geraten, wie die Polizei befürchtete, heißt es vom Präsidium Pforzheim. Er sei von einem Verwandten schließlich gegen 22 Uhr aufgefunden worden.