Polizei in der Bredouille Kind mit Handschellen abgeführt und bedroht?

Im Polizeiauto habe das Kind über Atemprobleme geklagt, da es Asthma habe. Eine Polizeibeamtin habe es daraufhin mit den Worten "halt die Schnauze" abgekanzelt. Während die Eltern verzweifelt nach dem Jungen gesucht und dabei auch mehrfach bei der Polizei angerufen hätten, habe die Polizei den Elfjährigen 30 Minuten lang festgehalten und dann erst freigelassen, hieß es seitens des Verbandes.

Von den Handschellen habe der Junge Striemen an den Händen davongetragen, äußerten sich die Eltern gegenüber dem VDSR. Dessen Vorstandsvorsitzender Daniel Strauß fordert nun vom Land Baden-Württemberg eine "vollständige Aufklärung" des Vorfalls. Zumal der Übergriff nicht der erste Fall von Polizeigewalt gegen die Minderheit der Sinti und Roma im Land in den jüngsten Jahren sei: Im vergangenen Frühjahr hatten beispielsweise Berichte über einen Polizeiübergriff auf eine Roma-Familie in Umkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) für Aufsehen gesorgt, bei dem ein Familienvater von einem Polizeihund gebissen worden sein soll.

"Im Moment ist der geschilderte Fall für uns nicht nachvollziehbar, wir arbeiten intensiv an der Aufklärung", sagte Pressesprecher Carsten Dehner vom Innenministerium am Mittwoch. Man nehme die Angelegenheit sehr ernst. Zeitlich und örtlich könne der Sachverhalt auf einen Polizeieinsatz zutreffen, bei dem die Polizei in Singen die Personalien eines elf-jährigen Kindes im Zusammenhang mit einem Hausfriedensbruch festgestellt habe. "Allerdings erfolgte nach aktuellem Kenntnisstand weder eine Mitnahme des Kindes durch die Polizei, noch eine Durchsuchung", sagte Dehner. Folglich seien auch keine Handschellen eingesetzt und kein Klappmesser gefunden worden.

Der Fall im vergangenen Jahr sei mittlerweile "umfassend aufgearbeitet" worden, im September habe die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen die beteiligten Beamten eingeleitet, das Verfahren laufe derzeit noch.