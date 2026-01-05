Polizei in Calw ermittelt: Auto in Heumaden gewaltsam aufgebrochen

Zwischen Samstag- und Sonntagabend ist in Calw-Heumaden ein abgestelltes Auto aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Calw (ots) - Im Stadtteil Heumaden sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem geparkten Auto mehrere Gegenstände entwendet worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei schlug bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, eine Scheibe des in der Waldenserstraße abgestellten Fahrzeugs ein. Sie entnahm daraus zwei Brillen und ein mobiles Navigationsgerät.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051/1613511 beim Polizeirevier Calw zu melden.