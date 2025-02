1 In eine Gaststätte in Bodelshausen wurde eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Möglich, dass dieser Dieb Hunger und Durst hatte: In Bodelshausen (Kreis Tübingen) wurde Donnerstagnacht in eine Gaststätte eingebrochen.









Eine Gaststätte in der Straße Am Burghof ist in der Nacht zum Donnerstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wie die Polizei mitteilt, sei in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und sieben Uhr ein Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes eingedrungen.