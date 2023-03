1 In der Sparkassen-Filiale in der Friedrichstraße hat am Montag ein Mann randaliert. Zuvor war er in der VHS zugange. Foto: Dick

Ein Mann hat am Montag in der VHS in der Balinger Wilhelmstraße randaliert – und gleich darauf auch in einem Geldinstitut in der Friedrichstraße.









Was war passiert? „Etwa um 9.40 Uhr rief jemand von der Volkshochschule in der Balinger Friedrichstraße bei der Polizei an“, berichtet Christian Wörner, Pressesprecher im Polizeipräsidium Reutlingen. Ein Mann randaliere, habe es von Seiten der VHS geheißen. „Er hat Tische umgeworfen und eine Vitrine beschädigt.“

Sofort habe sich eine Streife auf den Weg zur VHS gemacht, doch der Randalierer sei bei deren Eintreffen schon geflüchtet gewesen. Im Laufe der Fahndung sei dann eine weitere Meldung bei der Polizei eingegangen. „Ein Geldinstitut in der Friedrichstraße meldete, dass der Mann dort ebenfalls randaliere.“

Die Polizeistreife habe den Mann schließlich beim Bahnhof aufgegriffen und ihn in Gewahrsam genommen, so Wörner weiter. „Der 25-Jährige hat sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden und wurde in ein Fachklinik gebracht“, sagt Wörner.