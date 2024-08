Polizei in Bad Dürrheim sucht Zeugen

1 Die Polizei in Bad Dürrheim sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

Bislang unbekannte Täter haben bereits am Sonntag ein vor dem Solemar in Bad Dürrheim geparktes Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Link kopiert



Auf der Huberstraße in Bad Dürrheim ist es am Sonntag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen.