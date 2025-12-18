Polizei in Albstadt: Verdächtige nach Einbruchsserie in Firmen gefasst

Mutmaßliche Einbrecher aus dem Raum Albstadt sind vor der Flucht ins Ausland festgenommen worden. Sie hatten es unter anderem auf Werkzeug in Firmen abgesehen.
Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen mehrere rumänische Staatsangehörige aus dem Raum Albstadt, darunter einen wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannten und vorbestraften 37-Jährigen und seinen 33 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Hechingen.