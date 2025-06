Einbruch in Firma – zum zweiten Mal

1 Die Polizei berichtet von einem Einbruch in eine Firma in Albstadt-Tailfingen. (Symbolfoto) Foto: dpa Eingebrochen wurde in eine Firma in der Straße Vor dem Weißen Stein im Albstädter Stadtteil Tailfingen. Vor vier Wochen kam es dort bereits zu einem Einbruch.







In eine Firma in der Straße Vor dem Weißen Stein ist zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, eingebrochen worden, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und durchsuchte es.