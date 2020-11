Polizei im Ortenaukreis Einsatz von Bodycams zeigt Wirkung

Die Bodycams filmen in zwei unterschiedlichen Aufnahme-Mod. Wie oft gefilmt wird, ist nicht bekannt: Genaue Zahlen, wie oft die Beamten im Einsatz tatsächlich filmen, kann man beim Polizeipräsidium nicht nennen. Ebenfalls nicht zu erfahren ist, wie oft die aufgenommenen Filmsequenzen in Ermittlungsverfahren als Beweismittel genutzt werden. "Vom Grundsatz fließen jedoch die Erkenntnisse aus den Aufnahmen und die Aufnahmen selbst in das Ermittlungsverfahren ein, da sie in diesen Fällen Beweismittel sind", sagt Hilger. Tragen der Bodycam hilft oft schon: Ein wichtiger Aspekt der Bodycams ist die Abschreckung und Gewaltprävention, Hilger betont den "präventiven Charakter der Maßnahme". Schon die Androhung des Kamera-Einsatzes sei "eine Stufe in der Strategie beim Einschreiten". Doch auch das offene Tragen der Kamera sei "eine wirksame Stufe vor der Androhung und kann schon alleine damit zur Deeskalation beitragen", erklärt der Polizeisprecher.

Gewerkschaft begrüßt Bodycam-Einsatz