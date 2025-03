Polizei im nächtlichen Einsatz: Deshalb kreiste der Hubschrauber über dem Lidl-Markt

1 Ein Polizeihubschrauber war in der Nacht auf Mittwoch über Trossingen in der Luft. (Symbolfoto) Foto: © Markus Mainka – stock.adobe.com

Was war da in der Nacht auf Mittwoch in Trossingen los? Die Polizei berichtet auf Nachfrage, warum der Hubschrauber über der Christian-Messner-Straße in der Luft kreiste und warum auch am Boden Polizeikräfte im Einsatz waren.









Erneut sorgte in der Nacht auf Mittwoch in Trossingen ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Unter anderem fiel besonders auf, dass über dem Lidl-Markt in der Christian-Messner-Straße ein Polizeihubschrauber in der Luft war. Laut Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann war der Grund für den Einsatz, dass es einen Einbruchsversuch in dem Lidl-Markt gab.