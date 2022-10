1 Immer öfter sind Senioren mit Pedelecs in Unfälle verwickelt. (Symbolfoto) Foto: Symbol-Foto: © arborpulchra – stock.adobe.com

Seit Ausbruch der Pandemie ist die Anzahl der Verkehrsunfälle im Kreis Rottweil stark rückläufig. Bedenklich aber: Die Entwicklung der Beteiligung von Pedelec-Fahrern am Unfallgeschehen – dabei rücken insbesondere Senioren in den Fokus.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Wie Andreas Tast vom Polizeipräsidium Konstanz in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschuss des Kreistags berichtet hat, wurden im Jahr 2021 36 Unfälle mit Pedelec-Beteiligung von den Ordnungshütern im Kreis Rottweil aufgenommen. Bei 13 davon – das entspricht stolzen 43 Prozent – waren Fahrer, die 65 Jahre oder älter sind, im Spiel. "Wir beobachten bereits in den vergangenen Jahren einen stetigen Anstieg an Fahrrad-Unfällen", so Tast.

Fahrradfahrer häufig Unfallverursacher

Eine weitere Auffälligkeit: "67 Prozent der Unfälle mit Fahrrad-Beteiligung wurden auch vom Radfahrer verursacht." Ein Drittel der Zweirad-Unfälle waren gänzlich ohne Fremdverschulden entstanden. Tast erklärt sich den Wert auch mit der allgemeinen Beliebtheit, die Pedelecs erfahren. "Für Senioren bedeutet ein Pedelec Mobilität." Dennoch müsse die Geschwindigkeit angepasst und der Motorisierung mit Respekt begegnet werden.

Der Erste Landesbeamte Hermann Kopp verwies auf die Angebote der Kreisverkehrswacht: "Ein Pedelec ist schwierig zu fahren." Ein Sicherheitstraining wäre daher hilfreich und würde die Verkehrssicherheit erhöhen. Trauriger Höchststand: Zwei Fahrradfahrer kamen bei Unfällen ums Leben. Umso erfreulicher fällt der Blick auf die Motorrad-Unfälle aus. Gab es 2020 noch 64 Unfälle im Rottweiler Kreisgebiet, so reduzierte sich der Wert im vergangenen Jahr auf 46 Unfälle – wohlgemerkt ohne Todesfall.

Kein Motorrad-Toter 2021

Welche Trends können die Polizeibeamten sonst beobachten? 2021 kam es im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Konstanz insgesamt zu einem leichten Anstieg der Verkehrsunfälle um 1,9 Prozent zum Vorjahr – in absoluten Zahlen ausgedrückt: 17 640 Unfälle. "Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau sind das dennoch deutlich weniger erfasste Vorkommnisse", erklärte Tast den Kreisräten. Die Unfallbilanz weist zudem einen deutlichen Rückgang an Unfällen mit Personenschäden (-6,8 Prozent) aus. Auch die Zahl der Verkehrstoten sank im Vorjahresvergleich von 30 auf 28 Todesopfer.

Minus durch Verkehrsüberwachung

Die Hauptursache für Unfälle: Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit. Der Unterschied: Bei überhöhter Geschwindigkeit wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten, bei nicht angepasster Geschwindigkeit wurde das Wetter – zum Beispiel durch Nebel oder Schneefall – und die damit verbundenen Straßenbedingungen von den Unfallverursachern falsch eingeschätzt.

Apropos Temposünder: Auch die mobilen und stationären Blitzer waren Thema. 2021 wurden an 223 verschiedenen Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitsmessungen an 216 Messtagen durchgeführt. Knapp 263 000 Fahrzeuge wurden dabei kontrolliert, 7357 (2,8 Prozent) davon überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Raser brachten dem Kreis aber keinen Geldsegen. Einnahmen von rund 166 000 Euro stehen Aufwendungen für Personal und Sachgegenständen in Höhe von mehr als 256 000 Euro entgegen.

Wie dieses Minus zustande komme, wollte CDU-Kreisrat Herbert Halder wissen. Oliver Brodmann von der Verwaltung erklärt: Einerseits seien die angepeilten 240 Messtage nicht realisiert worden, andererseits das Verkehrsaufkommen gering gewesen. Für das laufende Jahr stellt er Besserung in Aussicht. Die Gründe: Der Bußgeldkatalog sieht höhere Strafen vor und auch die Messtage werden – sofern es keine weiteren Ausfälle gibt – das Maximum erreichen.

2022 wohl wieder mehr Unfälle

Die Ergebnisse der stationären Anlagen schlagen in die selbe Kerbe: Von über vier Millionen kontrollierten Fahrzeugen waren nur 8 262 zu schnell unterwegs (0,19 Prozent). Für Andreas Tast sind die Zahlen ein Erfolg: "Die geringe Beanstandungsquote zeigt den Erfolg der Überwachungsmaßnahmen. Gefahrenschwerpunkte insbesondere in Ortsdurchfahrten wurden entschärft." Weiter lobt auch Berthold Kammerer (SPD) mit Blick auf das finanzielle Minus für den Kreis: "Die Zahlen sind ein Beleg, dass die Blitzer keine Abzocke an der Bevölkerung sind."

Tast nimmt der Euphorie aber den Wind aus den Segeln: "Es zeichnet sich bereits ab, dass 2022 Verkehrssünder und -unfälle sich auf einem deutlich höheren Niveau bewegen." Das Leben sei schließlich wieder in vollem Gange, wie auch die Kreisräte bestätigten.