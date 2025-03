, aktualisiert am 25.03.2025 - 10:45 Uhr

Alarm an Gewerblichen Schulen in Donaueschingen

1 Mit schwerer Schutzausrüstung kontrolliert die Polizei die Gewerblichen Schulen in Donaueschingen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich

An den Gewerblichen Schulen ist am Dienstagmorgen ein Alarm ausgelöst worden. Die Gebäude werden derzeit evakuiert, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.









Link kopiert



Um 9.33 Uhr kam es, wie Polizeisprecher Daniel Brill auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, zu einem Amokalarm an den Gewerblichen Schulen in Donaueschingen. „Wir haben bislang aber keinerlei Hinweise darauf, dass es eine Bedrohung gibt“, so Brill.