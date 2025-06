Auf schnellstem Weg zur B 27 unterwegs war die Polizei am Dienstag in Rottweil. Der Anlass: ebenso gefährlich wie kurios.

Ein Polizeiauto, das am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Rottweiler Innenstadt Richtung „Berner Feld“ fuhr, sorgte für Aufsehen.

Auf Nachfrage teilt die Polizei mit, ihr sei ein Mann gemeldet worden, der mit einem elektrischen Rollstuhl auf der B 27 in Richtung Schömberg (Zollernalbkreis) unterwegs sein soll. Ein solcher fährt in der Regel weniger als zehn Kilometer pro Stunde schnell, stellt also auf einer Bundesstraße ein großes Verkehrsrisiko dar.

Wenig später gibt es jedoch Entwarnung: Die Polizei teilt mit, sie habe vor Ort kein solches Gefährt feststellen können. Ob der Mann vor Eintreffen der Polizei abgebogen ist, oder es sich um einen „Fehlalarm“ handelt, ist unklar.