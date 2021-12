1 Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Konstanz waren die Beamten auf 15 Corona-Spaziergängen im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

Wegen der Corona-Spaziergänge hatten die Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz am Montag viele Einsätze zu bewältigen. In sein Zuständigkeitsgebiet fallen auch die Kreise Rottweil und Schwarzwald-Baar. Die höchsten Teilnehmerzahlen mit jeweils 500 hat es in Villingen und Rottweil gegeben.















Region - Nach Aufrufen zu Corona-Spaziergängen - zumeist über die sozialen Medien - gab es am Montag, 20. Dezember, in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil insgesamt 15 Polizeieinsätze. Die nicht angemeldeten Aufzüge in Form so genannter "Spaziergänge" in Konstanz, Allensbach, Radolfzell, Singen, Stockach, Engen, Tuttlingen, Spaichingen, Villingen, Rotweil, Oberndorf, Sulz am Neckar, St. Georgen, Furtwangen und Königsfeld im Schwarzwald seien in fast allen Fällen ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilt die Polizei mit. Insgesamt wurden 2330 Versammlungsteilnehmer registriert. Die höchsten Teilnehmerzahlen mit jeweils 500 hat die Polizei aus Villingen und Rottweil vermeldet.

In Singen erfolgte vorab per Allgemeinverfügung durch die Versammlungsbehörde ein Versammlungsverbot. Die trotz Verbots festgestellten Teilnehmer müssen mit empfindlichen Sanktionen rechnen. Insgesamt hat die Polizei vier Strafverfahren und 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie hat außerdem mehrere Platzverweise ausgesprochen. Das Polizeipräsidium Konstanz wurde zur Lagebewältigung durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.