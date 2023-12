Polizei-Heli in Ebingen: Vermisstensuche überm Weihnachtsmarkt

1 Ein Polizeihubschrauber (Symbolbild) kreist seit Samstagmittag über Ebingen. Foto: Rüdiger Wysotzki

In Ebingen kreist am Samstagmittag ein Polizeihubschrauber – fast im Standflug – über der Innenstadt und der Oststadt. Laut Polizeipräsidium Reutlingen ist der Grund eine Personensuche.









Der Weihnachtsmarkt in Ebingen findet auf dem Boden statt. Doch die Blicke der Besucher sind nach oben gerichtet: Über der Ebinger Innenstadt kreist am Samstagmittag ein Polizeihubschrauber, fast im Standflug, bewegt sich nur ganz langsam, auch in Richtung Oststadt, und dann wieder zurück, steht über der City, wo die Besucher in Schlangen an den Häuschen anstehen. Das Gesprächsthema ist klar: Warum kreist der Polizeihubschrauber? Wen suchen die Beamten?