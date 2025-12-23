Polizei Hechingen: Landrat und Bürgermeister schauen auf dem Revier vorbei

Landrat Günther-Martin Pauli und Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn haben kurz vor Weihnachten das Polizeirevier in Hechingen besucht.
Der Weihnachtsbesuch von Landrat und Bürgermeister beim Polizeirevier Hechingen hat Tradition. Und so konnte Marco Renner, Erster Polizeihauptkommissar und Revierleiter, noch kurz vor Weihnachten Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Philipp Hahn in der Heiligkreuzstraße zum gemeinsamen “Arbeitsvesper” begrüßen, entsprechend der im Schwäbischen weit verbreiteten Weihnachtstradition gab es Saitenwürstchen mit Kartoffelsalat.