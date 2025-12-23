Polizei Hechingen: Landrat und Bürgermeister schauen auf dem Revier vorbei

Landrat Günther-Martin Pauli und Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn haben kurz vor Weihnachten das Polizeirevier in Hechingen besucht.

Der Weihnachtsbesuch von Landrat und Bürgermeister beim Polizeirevier Hechingen hat Tradition. Und so konnte Marco Renner, Erster Polizeihauptkommissar und Revierleiter, noch kurz vor Weihnachten Landrat Günther-Martin Pauli und Bürgermeister Philipp Hahn in der Heiligkreuzstraße zum gemeinsamen “Arbeitsvesper” begrüßen, entsprechend der im Schwäbischen weit verbreiteten Weihnachtstradition gab es Saitenwürstchen mit Kartoffelsalat.

Ein hochrangiger Polizeibeamter war ebenfalls zu Gast: Ralf Keppler, Vize-Präsident des Polizeipräsidiums Reutlingen, und wohnhaft in Albstadt. Ebenso mit dabei waren Katja Miller, Leiterin des Dezernats Gesundheit und Lebensraum im Landratsamt, Patrick Loll, Leiter des Öffentlichkeitsbereichs im städtischen Fachbereich Bürgerdienste, und die Polizeibeamten des Ermittlungsdienstes.

Berührungspunkte zwischen den Behörden gibt es viele

So wurde laut Mitteilung rasch aus dem Vesper ein Termin des fachlichen Austauschs und der Information. „Dabei wurde von allen Seiten die gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden im Zollernalbkreis, zwischen Polizei, Landratsamt und Stadt, gelobt“, heißt es.

Diese sei nicht nur durch einen engen, vielmehr auch durch einen kurzen Draht zueinander gekennzeichnet. Sprich: Anstatt komplizierter Bürokratie wird zum Hörer gegriffen.

Berührungspunkte zwischen den Behörden gibt es viele, aktuell im Fokus stand der Großbrand eines Stalles in Weilheim. Marco Renner und Ralf Keppler erläuterten das komplexe Vorgehen der Polizei bei der Sicherung und Untersuchung des Brandortes.

Während das Revier über die Weihnachtsfeiertage Hechinger Revier ganz normal besetzt ist, gibt es an Sylvester Verstärkung. „In den letzten Jahren war es ruhig,“ betont Marco Renner für die Zeit „zwischen den Jahren“.

Das Revier ist rund um die Uhr erreichbar

Zu tun gibt es allerdings genug im Revier, und Landrat Pauli ließ keinen Zweifel: „Die Herausforderungen und die Erwartungen an die Polizei nehmen zu.“ Abschließend wünschten die Gäste den Beamten und Beamtinnen des Hechinger Polizeireviers alles Gute für die Feiertage und das neue Jahr 2026.

Rund 60 Polizisten und Polizistinnen tun Dienst in Hechingen samt den Polizeiposten in Bisingen, Haigerloch und Burladingen. Das Polizeirevier Hechingen ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07471/9 88 00 zu erreichen, für den Notfall gilt die Nummer 110.