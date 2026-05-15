Polizei hat Tatverdächtigen: Kippenheimer Freibad soll nach schwerem Vandalismus bald wieder öffnen

Weil das Schwimmbad von Vandalen beschädigt wurde, musste die Eröffnung verschoben werden. Die Reparaturen machen Fortschritte – so auch die Polizeiarbeit.
Das Kippenheimer Freibad wurde in den vergangenen Wochen mehrfach Opfer von Vandalismus (wir berichteten). Während es zunächst bei Schmierereien an Umkleidekabinen und Sitzbänken sowie Beschädigungen von Sonnenliegen blieb, hatte der zweite Vorfall deutlich schwerwiegendere Folgen: Er gefährdete die diesjährigen Badesaison in erheblichem Maße, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.