Polizei hat Tatverdächtigen: Kippenheimer Freibad soll nach schwerem Vandalismus bald wieder öffnen

Weil das Schwimmbad von Vandalen beschädigt wurde, musste die Eröffnung verschoben werden. Die Reparaturen machen Fortschritte – so auch die Polizeiarbeit.

Das Kippenheimer Freibad wurde in den vergangenen Wochen mehrfach Opfer von Vandalismus (wir berichteten). Während es zunächst bei Schmierereien an Umkleidekabinen und Sitzbänken sowie Beschädigungen von Sonnenliegen blieb, hatte der zweite Vorfall deutlich schwerwiegendere Folgen: Er gefährdete die diesjährigen Badesaison in erheblichem Maße, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Unbekannte Täter hatten Ende April eine Substanz in das bereits teilweise befüllte Becken gegeben. Die dunkle Flüssigkeit färbte das Wasser in einer bräunlichen-grünlichen Farbe. Ein Labor entnahm mehrere Wasserproben, um diese auf Schadstoffe zu testen. Dies nahm eine erhebliche Zeit in Anspruch, sodass erst am Freitag erste Testergebnisse vorlagen, so die Gemeinde.

Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei geschnappt

Die Betreiberfirma und ihr Team konnten aufatmen, denn die Proben waren unauffällig. „Aktuell reinigen wir das Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken auf Hochtouren, damit sich der Saisonstart nicht weiter verzögert“, berichtet Opolzer-Schmidt.

Außerdem ergaben sich am vergangenen Wochenende auch bei den Ermittlungen der Polizei neue Erkenntnisse: „Im Rahmen der Ermittlungen zur Klärung der Sachbeschädigungen kam es nach einem Hinweis zu einem Polizeieinsatz in einer Umlandgemeinde. Daraus ergab sich ein Tatverdacht gegen eine Person“, bestätigt Jochen Brehm vom Polizeiposten Ettenheim. Die Zusammenhänge und ob sich der Tatverdacht begründen lässt, sind Gegenstand weiteren Ermittlungen, heißt es weiter.

Freibad soll Ende nächster Woche öffnen

Bürgermeister Matthias Gutbrod verurteilt das Verhalten der Täter: „Die Vorfälle haben uns tief erschüttert – insbesondere, weil es derartige Ereignisse in unserem Freibad bislang noch nie gegeben hat. Umso größer ist unser Unverständnis über diese mutwilligen Beschädigungen. Ein öffentliches Angebot wie unser Schwimmbad lebt davon, dass alle verantwortungsvoll damit umgehen. Wird eine solche Einrichtung Ziel von Vandalismus, trifft das die gesamte Bürgerschaft, die dieses Freizeitangebot nutzt und schätzt.“

Wenn alles gut läuft, hoffen Betreiber und Gemeinde nun auf einen Saisonstart zum Ende der nächsten Woche, so die Mitteilung weiter.