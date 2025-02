Der Fund einer Granate sorgte an Dienstag über die Mittagszeit für einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in Nonnenweier.

In einer Baulücke nahe der Kirche sei ein Sprengkörper gefunden worden, vermeldete die lokale Nachrichtenagentur Kamera 24. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Offenburg sprach auf Nachfrage unserer Zeitung von gleich zwei kontrollierten Sprengungen, die Entschärfer des Landeskriminalamts kurz vor 14 Uhr und gegen 14.30 Uhr vornahmen. Dies, so der Pressesprecher weiter, konnte ohne Evakuierung der Anwohner erfolgen.

Aber wie kam es denn überhaupt zum Fund der Sprengkörper? „Dazu können wir uns momentan nicht weiter äußern“, so der Pressesprecher. Denn es liefen derzeit noch kriminalpolizeiliche Maßnahmen. Er könne derzeit nur so viel sagen, dass bereits seit Dienstagmorgen ein Polizeieinsatz lief – unter anderem in Nonnenweier. In diesem Zuge wurden die Sprengkörper aufgefunden. „Weitere Details können wir aber noch nicht Preis geben, es ist ein laufendes Ermittlungsverfahren“, sagt der Sprecher gegenüber unserer Redaktion. Auch am morgigen Mittwoch sei damit zu rechnen, dass es noch keine weiteren Informationen von der Polizei gebe.

Angst müssten die Nonnenweierer aber keine haben, versichert der Beamte. „Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Gefahr für die Allgemeinheit besteht.“