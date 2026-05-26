Polizei greift ein: Rangelei zwischen Fußballfans im Zug nahe Triberg
1
In einer Regionalbahn kam es zwischen den Fußballfans zu einer Rangelei. (Symbolfoto) Quelle: Unbekannt

Fans zweier Fußballvereine sollen am Samstag in einer Regionalbahn in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Die Bundespolizei leitete gegen die Beteiligten ein Strafverfahren ein.

Die Fans befanden sich am späten Samstagabend in der Regionalbahn von Villingen nach Offenburg auf Höhe Triberg, als sich zwischen den fünf Personen ein Streit entwickelt haben soll. Im weiteren Verlauf soll es dann noch zu einer Rangelei gekommen sein, die durch das Einschreiten von unbeteiligten Reisenden beendet werden konnte. 

 

Die informierte Landespolizei, stellte die 32-, 53-, 55-, 64- und 66-jährigen Beteiligten vor Ort in der Regionalbahn fest. Einer der Beteiligten wurde verletzt. Anschließend  konnten die Fans ihre Reise in unterschiedlichen Zügen fortsetzen. 

Die Bundespolizei leitete gegen alle Beteiligten Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

 