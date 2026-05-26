Polizei greift ein: Rangelei zwischen Fußballfans im Zug nahe Triberg

1 In einer Regionalbahn kam es zwischen den Fußballfans zu einer Rangelei. (Symbolfoto) Quelle: Unbekannt Fans zweier Fußballvereine sollen am Samstag in einer Regionalbahn in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Die Bundespolizei leitete gegen die Beteiligten ein Strafverfahren ein.







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Die Fans befanden sich am späten Samstagabend in der Regionalbahn von Villingen nach Offenburg auf Höhe Triberg, als sich zwischen den fünf Personen ein Streit entwickelt haben soll. Im weiteren Verlauf soll es dann noch zu einer Rangelei gekommen sein, die durch das Einschreiten von unbeteiligten Reisenden beendet werden konnte.