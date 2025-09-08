Polizei greift ein: Auseinandersetzung mehrerer Männer in Rottweil

1 Die Polizei musste eingreifen. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Am Sonntagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes in der Tuttlinger Straße und wenig später in der Nägelesgrabenstraße in Rottweil zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen, bei denen die Polizei einschreiten musste.







Gegen 12 Uhr war es zunächst auf dem Parkplatz zu einem Streit zwischen einem 57-Jährigen und einem 20-Jährigen gekommen. Im Zuge des Streits soll der Ältere den Jüngeren geschlagen und beleidigt haben. Während der polizeilichen Maßnahmen mischten sich weitere Angehörige des 20-Jährigen ein, wobei es zu weiteren Bedrohungen und Beleidigungen kam. Ein 23-Jähriger spuckte in Richtung des 57-Jährigen und drohte ihm Schläge an.