Polizei gibt Sicherheitshinweise: Straßenglätte führt zu mehreren Unfällen in Lahr und Umgebung

Unter anderem wurde eine Autofahrerin am Montagmorgen zwischen Lahr und Heiligenzell bei einem Zusammenprall mit einem anderen Pkw schwer verletzt.

Straßenglätte dürfte am Montagmorgen mit verantwortlich dafür gewesen sein, dass sich überwiegend im südlichen Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg mehrere Unfällen ereignet haben. Beispielsweise rutschte in Ettenheim laut polizeilicher Pressemitteilung gegen 7.25 Uhr ein Ford auf der spiegelglatten Brücke der L 103 (Rheinstraße über die B 3) in die Leitplanken. Mit einem Schaden von rund 8000 Euro musste der Fiesta abgeschleppt werden.

Zu einem Unfall am Kreisverkehr Untere Hauptstraße(B 3)/Keltenstraße in Kippenheim mussten Polizei und Rettungsdienst gegen 7.30 Uhr ausrücken, als eine junge Motorradfahrerin offenbar aufgrund Straßenglätte stürzte und sich leicht verletzte. Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 7.30 Uhr auf der K 5340 zwischen Lahr und Heiligenzell. Offenbar aufgrund von Straßenglätte kam ein Citroen auf der Strecke ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Cupra. Hierbei wurde die Citroen-Fahrerin schwer, die Cupra-Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden laut Mitteilung der Polizei durch den Rettungsdienst nach Lahr ins Klinikum gebracht. Beide Autos erlitten einen Totalschaden in Höhe von zusammen rund 50 000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Die richtigen Reifen und Profiltiefe sind zentral

In Ringsheim war ein Rollerfahrer gegen 7.35 Uhr bei Glätte auf der nördlichen Umfahrung B 3 gestürzt, was einen nachfolgenden Lkw zum Anhalten zwang. Ein nachfolgender Mercedes E-Klasse fuhr darauf dem Lastwagen auf.

In ihrer Mitteilung gibt die Polizei grundsätzliche Hinweise. So seien die richtige Bereifung (Winterreifen) und eine ausreichende Profiltiefe bei diesen Straßenverhältnissen besonders wichtig. Die Fahrgeschwindigkeit sei unbedingt den Straßen- und Witterungsbedingungen anzupassen. Daher sollten Fahrer lieber früher starten. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit könne hierbei bedeutend zu schnell sein.

Der Sicherheitsabstand müsse eingehalten und gegebenenfalls vergrößert werden. Fahrer sollen sicherstellen, dass das Fahrzeug frei von Eisplatten und sonstigen herabfallenden Gegenständen ist, um Gefahren abzuwenden. Vor der Fahrt müsse das Fahrzeug von Schnee und Eis befreit sein, zudem seien Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen zu prüfen. Das gelte auch für den Frostschutz in der Scheibenwaschflüssigkeit.