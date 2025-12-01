Polizei gibt Sicherheitshinweise: Straßenglätte führt zu mehreren Unfällen in Lahr und Umgebung

Unter anderem wurde eine Autofahrerin am Montagmorgen zwischen Lahr und Heiligenzell bei einem Zusammenprall mit einem anderen Pkw schwer verletzt.
Straßenglätte dürfte am Montagmorgen mit verantwortlich dafür gewesen sein, dass sich überwiegend im südlichen Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg mehrere Unfällen ereignet haben. Beispielsweise rutschte in Ettenheim laut polizeilicher Pressemitteilung gegen 7.25 Uhr ein Ford auf der spiegelglatten Brücke der L 103 (Rheinstraße über die B 3) in die Leitplanken. Mit einem Schaden von rund 8000 Euro musste der Fiesta abgeschleppt werden.