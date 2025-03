Vier Bewohner werden bei Wohnungsbrand in Offenburg leicht verletzt

1 Die Feuerwehr war mit 50 Mann vor Ort. Foto: Pixabay

Eine vergessene Fritteuse hat in Offenburg offenbar einen Brand in der Küche verursacht. Vier Menschen wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt.









Bei dem Gebäudebrand in einem Mehrfamilienhaus im Krokusweg am Dienstagabend wurden außer dem leichtverletzten Mann, der Rauchgas eingeatmet hatte und von dem in einer ersten Meldung bereits die Rede war, drei weitere Bewohner durch die Rauchentwicklung leicht verletzt.