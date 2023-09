Nach einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf einem Feldweg bei Dunningen am Donnerstag gibt die Polizei Informationen zum entstandenen Schaden bekannt.

Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge hatte nach dem Unfall am Donnerstagabend selbstständig die Polizei alarmiert. Daraufhin rückten die Rettungskräfte zur Unfallstelle in der Nähe des zwischen Dunningen und Herrenzimmern gelegenen Hofes Stittholz aus.

Hier war es gegen 17.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen eines Ford Focus und eines modernen Mercedes gekommen, letzterer hatte eigenständig die Notstelle alarmiert.

Unsere Empfehlung für Sie Unfall bei Dunningen Fahrzeug alarmiert nach heftigem Crash alleine die Rettungskräfte Auf einem Feldweg bei Dunningen sind am Donnerstagabend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Eines davon war mit einem modernen System zur automatischen Alarmierung der Rettungskräfte ausgestattet.

Nun gibt die Polizei weitere Details bekannt. Demnach war eine 21-jährige Frau mit ihrem Ford Focus auf der Herrenzimmerner Straße in Richtung Dunningen unterwegs. Am Übergang der beiden Straße und der Kreuzung im Bereich des Hofes Stittholz kollidierte sie mit dem Mercedes, dessen 58-jähriger Fahrer sich von rechts aus Richtung Bösingen der Kreuzung genähert hatte.

Schaden von 10 000 Euro

Dabei entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.