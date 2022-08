1 Voll gepackt mit Drogen: In dem Unfallwagen des 35-jährigen Flüchtigen fand die Polizei insgesamt 24 Kilogramm Marihuana. Woher das Rauschgift stammt und wohin der Mann es bringen wollte, ist noch Teil der Ermittlungen. Foto: Polizei

Die Polizei hat weitere Details zum bereits am 30. Juli bei Appenweier auf der Flucht schwer verunfallten 35-Jährigen veröffentlicht. In seinem Wagen befanden sich 24 Kilo Marihuana.















Appenweier - Die Polizei hat weitere Details zum bereits am 30. Juli bei Appenweier auf der Flucht schwer verunfallten 35-Jährigen veröffentlicht. Der Mann war beim Versuch, einer Polizeikontrolle davonzufahren, von der Straße abgekommen und zog sich schwere Verletzungen zu. In seinem Wagen fand man mehrere Kilogramm Marihuana (wir berichteten). Insgesamt soll es sich um 24 Kilogramm gehandelt haben, informiert die Polizei am Montag. Zwischenzeitlich wurde zudem Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dieser wurde jedoch aufgrund seines Gesundheitszustands infolge seiner Verletzungen derzeit außer Vollzug gesetzt.

Der 35-jährige Autofahrer sollte am Nachmittag des 30. Juli kurz nach 15.30 Uhr auf der A 5 zwischen Offenburg und Appenweier einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete laut Polizei die Haltesignale der Polizeistreife und verließ in Appenweier die Autobahn.

Herkunft und Ziel der Drogen sind noch unklar

Auf der Flucht bog er auf einen Parkplatz ab und kam vermutlich infolge zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Zur Herkunft und dem Ziel der 24 Kilogramm Rauschgift haben bereits am Tag des Unfalls die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.