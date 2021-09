Leiche in Waldgebiet bei Freudenstadt entdeckt

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Bodo Schackow/dpa

Eine unbekannte Leiche ist am Samstagmittag in einem Waldgebiet bei Freudenstadt entdeckt worden. Die Polizei ermittelt.

Freudenstadt - Gegen 13 Uhr wurde der Leichnam laut Mitteilung der Polizei in einem Waldstück an der Bundesstraße 28 gefunden. Der Fundort befindet sich etwa 800 Meter nach Kniebis in Richtung Freudenstadt auf Höhe einer Parkbucht.

Identität des Toten noch unklar

Die Beamten gehen aufgrund der Gesamtumstände derzeit von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind noch unklar. Auch die Identität des Toten wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.