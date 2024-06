Fünf Verletzte in Solingen bei Explosion eines Brandsatzes

1 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in der Innenstadt von Solingen. Hier ist es zu einer Explosion gekommen. Foto: Gianni Gattus/dpa

Bei der Explosion eines Brandsatzes sind in Solingen fünf Menschen verletzt worden, darunter in Kind. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.









Solingen (dpa) – Bei der Explosion eines Brandsatzes an einer Geschäftszeile sind in Solingen fünf Menschen verletzt worden. "Es gab eine Explosion. Was genau explodiert ist, ist noch unklar", sagte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. "Die Ermittlungen laufen."