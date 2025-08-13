Polizei feuert Schüsse ab: Verfolgungsjagd von Lahr bis Teningen auf der A5

Ein auffällig fahrender Mann flüchtete am Dienstagnachmittag auf der A5 ab Lahr vor der Polizei. Bei Teningen konnte er festgenommen werden – die Polizei schoss auf sein Auto.

Ein schwarzer Kleinwagen fiel wegen seiner auffälligen Fahrweise am Dienstagnachmittag einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Offenburg auf der A5 ins Auge. Das Fahrzeug war gegen 17 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Lahr unterwegs, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Landeskriminalamtes BW, der Staatsanwaltschaft Freiburg, des Polizeipräsidiums Offenburg und des Polizeipräsidiums Freiburg heißt.

Beim Versuch das Fahrzeug auf einem nahen Autobahnparkplatz anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, ignorierte der Fahrer die Signale der Polizei. Er setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Bei einem weiterer Anhalteversuch im Bereich Ettenheim stoppte das Fahrzeug laut Mitteilung kurz und setzte seine Fahrt dann mit hoher Geschwindigkeit erneut in Richtung Freiburg fort.

Bei Teningen konnte der Flüchtende festgenommen werden

Während der Verfolgung hatten mehrere Streifenwagen zum Schutz der Verkehrsteilnehmer den rückwärtigen Verkehr aufgestaut und dessen Geschwindigkeiten reduziert. Weitere Einsatzfahrzeuge des Polizeipräsidiums Freiburg positionierten sich an den Autobahnausfahrten und im Bereich der Anschlussstelle Freiburg-Mitte, heißt es weiter.

In Höhe der Autobahnausfahrt Teningen konnte das Fahrzeug schließlich angehalten und der 33-jährige Fahrer vorläufig festgenommen werden. Der Deutsche wurde bei der Festnahme durch Glassplitter der eingeschlagenen Fahrerscheibe leicht verletzt, so die Polizei.

Psychischen Ausnahmezustand des Mannes vermutet

Während des Einsatzes schoss die Polizei auch auf das verfolgte Fahrzeug. Dabei kam es zu keinerlei Verletzungen oder Schädigung der Person, heißt es weiter. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur Schussabgabe übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Die genauen Umstände und die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Autobahn war zwischen Riegel und der Anschlussstelle Freiburg-Nord bis gegen 21 Uhr gesperrt.