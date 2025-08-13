Polizei feuert Schüsse ab: Verfolgungsjagd von Lahr bis Teningen auf der A5

Ein auffällig fahrender Mann flüchtete am Dienstagnachmittag auf der A5 ab Lahr vor der Polizei. Bei Teningen konnte er festgenommen werden – die Polizei schoss auf sein Auto.
Ein schwarzer Kleinwagen fiel wegen seiner auffälligen Fahrweise am Dienstagnachmittag einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Offenburg auf der A5 ins Auge. Das Fahrzeug war gegen 17 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Lahr unterwegs, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung des Landeskriminalamtes BW, der Staatsanwaltschaft Freiburg, des Polizeipräsidiums Offenburg und des Polizeipräsidiums Freiburg heißt.