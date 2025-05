Polizei ermittelt in Eutingen: Scheunenbrand in Weitingen – war es Brandstiftung?

1 Ein Anhänger wurde aus der brennenden Scheune gezogen, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Foto: Feuerwehr Eutingen

Nachdem am frühen Morgen des 1. Mai eine Scheune in Weitingen brannte, ermittelt jetzt die Polizei. Es werden Zeugen gesucht, die etwas wahrgenommen haben könnten. Aktuell spricht wohl vieles für Brandstiftung.









Link kopiert



Wie konnte eine Scheune in der Straße Urnburger Weg in Brand geraten? Dieser Frage geht nun die Polizei nach. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Brand am Donnerstag gegen 6.30 Uhr bemerkt. Zwar hatten schon andere zuvor Brandgeruch wahrgenommen, aber das mit dem 1. Mai in Verbindung gebracht.