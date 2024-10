Polizei ermittelt: Zwei Einbrüche in Hechingen – besteht ein Zusammenhang?

1 Einbrecher haben in Hechingen ihr Unwesen getrieben. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Über Terrassentüren ist ein noch unbekannter Täter am Freitag in eine Wohnung und in ein Haus in Hechingen eingestiegen. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht.









Link kopiert



Zu zwei Einbrüchen ist es am Freitag in Hechingen gekommen. Die Polizei informiert, dass zwischen neun und 21 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wildermuthstraße eingebrochen worden sei. Dabei habe sich ein unbekannter Täter über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft und mehrere Gegenstände sowie Schmuck entwendet. Die Kriminaltechnik übernehme die Spurensicherung am Tatort. Das Polizeirevier Hechingen habe die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.