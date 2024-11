Schlägerei in Schiltacher Gasthaus – was bislang bekannt ist

1 Eine Schlägerei ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Schiltach. (Symbolfoto) Foto: ainer Fuhrmann - stock.adobe.com

In einem Gasthaus in der Schiltacher Hauptstraße ist es in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Was die Polizei bislang zu dem Vorfall weiß.









Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, dass es in der Nacht von Samstag auf Sonntag „zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen“ in und vor einem Gasthaus in der Schiltacher Hauptstraße gekommen ist.