Polizei ermittelt: Wahlkämpfer in Freudenstadt beim Plakatieren beleidigt

Frauenhilfe Freudenstadt Hilfe beim Weg aus der Gewaltspirale

Einblicke in die Vereinsarbeit bekam Wolfgang Fahrner von Martina Sillmann und Ulrike Schweizer vom Vorstand der Frauenhilfe bei einem Besuch in deren Räumen in Freudenstadt. Der Bürgermeister zollte der Arbeit des Vereins seinen Respekt.