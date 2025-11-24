Polizei ermittelt: Verstopfte Waschbecken sorgen für Wasserschaden in Mahlberger Halle
Wer Hinweise zu den Vorfällen liefern kann, wird gebeten, den Polizeiposten Ettenheim zu kontaktieren. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe

Die Stadthalle Mahlberg wurde mehrfach Opfer von Vandalen. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Am Freitag, 14. November, wurde festgestellt, dass in den Waschbecken der Toilettenanlage absichtlich Verstopfungen durch größere Mengen Klopapier herbeigeführt und die Wasserhähne aufgedreht wurden, sodass es zu erheblichen Wasserschäden gekommen ist. Darüber informiert die Stadt in einer Mitteilung. Diese Beschädigung muss am Tag zuvor vorsätzlich verursacht worden sein, als die hintere Eingangstür während der Nutzung der Stadthalle aufgeschlossen blieb, so die Verwaltung.

 

Gleiches geschah auch am Samstag, 15. November, zwischen 9 und 11 Uhr. Glücklicherweise wurde das rechtzeitig von dem Hallennutzer bemerkt und die Verstopfung entfernt. Die Stadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, heißt es weiter.

Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Ettenheim unter Telefon 07822/ 44 69 50 oder per E-Mail an ettenheim.pw@polizei.bwl.de zu melden.

