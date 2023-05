Der 21-Jährige, der am Dienstagabend in einer Balinger Wohnung in der Dammstraße einen dort ebenfalls anwesenden jungen Mann mit einem Messer verletzt haben soll, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Hechingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Opfer nicht lebensbedrohlich verletzt

Der Vorwurf der Ermittler lautet gefährliche Körperverletzung. In diesem Fall sieht das Strafmaß eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Zum Hintergrund des Streits wollte sich die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion nicht genauer äußern, „da wir noch mitten in den Ermittlungen stecken“.

Auch zum gegenwärtigen Zustand des Opfers hält sich die Polizei bedeckt. Was bekannt ist: Der 18-Jährige wurde erheblich, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.