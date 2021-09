1 "Kehrt um! Ihr könnt nicht Gott dienen und der Welt!" - mit diesen Worten wurde die Treppe der evangelischen Stadtkirche in Balingen beschmiert. Foto: Hertle

Bislang unbekannte Farbschmierer haben am vergangenen Wochenende die Treppe an der evangelischen Stadtkirche in Balingen verwüstet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Balingen - Die Treppe am Hintereingang in der Straße "Am Spitaltörle" wurde zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und Sonntag, 8.15 Uhr, mit Schriftzügen verunstaltet. Dadurch enstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07433/2640 Hinweise entgegen.