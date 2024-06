1 Die Polizei ermittelt gegen den noch unbekannten Einbrecher. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr, und Freitag, 7.20 Uhr, in eine Firma in der Straße "Madertal" in Haigerloch eingebrochen.









Der Täter warf eine Scheibe ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Wie bislang bekannt ist, fiel dem Kriminellen jedoch kein Diebesgut in die Hände. Allerdings richtete der Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro an.