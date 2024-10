Polizei ermittelt: Unbekannte brechen in Horber Betriebe ein

1 Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Quelle: Unbekannt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter gewaltsam in Büroräume zweier Horber Betriebe eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.









Nach bisherigem Kenntnisstand stiegen die Täter zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, über ein jeweils zuvor beschädigtes Fenster in die Räumlichkeiten der beiden Gebäude ein. Aus der in der "Kirschbäumle" Straße gelegenen Prüfstelle wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet. In der nahen Umgebung, in der "Rauher Grund" Straße, wurden mehrere Bürotüren gewaltsam aufgebrochen und ebenso Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.