Corona-Fastnacht 2021 Warum ist die Polizei in Villingen und Rottweil unterschiedlich vorgegangen?

Ein Jahr ist es her, dass sich die Polizei in der Region angesichts der Corona-Verordnungen erstmals mit illegalem Narrentreiben konfrontiert sah – und in den Narrenhochburgen sehr unterschiedlich vorging. Ein Polizeistudent hat die Maßnahmen für eine Bachelorarbeit untersucht.