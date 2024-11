1 Unbekannte haben mitten in der Nacht in Winterlingen Feuerwerkskörper gezündet. (Symbolfoto) Foto: Pleul

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Winterlingen Feuerwerkskörper gezündet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht auf Donnerstag im Bereich der Erich-Kästner-Straße in Winterlingen mutmaßlich mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Dies gab die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.