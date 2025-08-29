Polizei ermittelt: Koffer mit Leiche im Bach - Soko Trolley vor einem Rätsel

Ein Koffer am Bachlauf, ein schrecklicher Geruch: Bauhof-Mitarbeiter entdecken eine verweste Leiche. Wer ist es und was ist passiert? Eine Sonderkommission muss jetzt viele Fragen klären.
Filderstadt - Der süßlich-beißende Gestank aus dem Koffer muss bestialisch gewesen sein. Die beiden Hunde von Petra Hanke erschnupperten ihn beim täglichen Gassigehen schon früh. "Da ist mir schon ein bisschen mulmig geworden", sagt die 62-Jährige. "Wahrscheinlich ein totes Tier, dachte ich." Erst zwei Tage nach Gizmo und Bella riecht Hanke es auch. "Da muss irgendwas unter der Brücke sein."