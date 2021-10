Kiloweise alter Sprengstoff in Container in Eutingen entdeckt

1 Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. (Symbolfoto) Foto: nikles5/pixabay

Altbestände von Sprengstoff sind am Freitag kontrolliert gesprengt worden. Zuvor waren mehrere Kilo Sprengstoff in einem Container in Eutingen im Gäu entdeckt worden.















Link kopiert

Eutingen im Gäu - Laut Polizeibericht wurde der offensichtlich alte, überlagerte Sprengstoff auf einem Grundstück am Ortsrand vom Eigentümer des Geländes gefunden. Der Sprengstoff wurde in einen Steinbruch in Horb transportiert und dann von Entschärfern kontrolliert zur Detonation gebracht.

Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht. Es lägen derzeit auch keine Hinweise darauf vor, dass die Altbestände für eine Straftat verwendet werden sollten, heißt es weiter.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Neben der Polizei und den Entschärfern war auch die Feuerwehr im Einsatz.