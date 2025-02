Tübingen-Hechingen Linke-Abgeordnete will CDU-dominierten Wahlkreis vertreten

Anne Zerr von der Partei Die Linke macht zwei Tage nach der Bundestagswahl ihren Repräsentationsanspruch auf den Wahlkreis Tübingen-Hechingen deutlich: Sie zieht über die Liste in den Bundestag ein und will ein Büro in Tübingen eröffnen.