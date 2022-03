1 Die Polizei ermittelt zu den Vorfällen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Auf Bargeld hatte es möglicherweise ein und derselbe Täter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21 Uhr und zehn Uhr, gleich in zwei Gastronomiebetriebe in der Vorstadtstraße in Geislingen eingebrochen ist.















Geislingen - In beiden Fällen drang der Einbrecher laut Polizei jeweils über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und durchsuchte sie. In beiden Fällen der Täter er auf kleinere Bargeldbeträge, die er mitgehen ließ.

Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.