Polizei ermittelt in Albstadt

1 Giftköder können jeden Hund treffen. In Albstadt war ein Schäferhund das Opfer. (Symbolfoto) Foto: fotoatelier.hamburg - stock.adob/Sandra Schink

Ein Giftköder im Bereich der Ehestetter Höfe zwischen Ebingen und Straßberg hat einem Schäferhund höchstwahrscheinlich das Leben gekostet. Das Herrchen berichtet unserer Redaktion nun vom Leiden seines treuen Begleiters – die Polizei ermittelt gegen Unbekannt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine Mitteilung der Polizei hat Albstadts Hundehalter in Angst und Schrecken versetzt: Ein Giftköder, der in der Nähe der Ehestetter Höfe lag, soll am Osterwochenende dafür gesorgt haben, dass ein Hund eingeschläfert werden musste.