Geparktes Auto in Oberndorf angefahren - Geschädigter verschwunden

1 Die Polizei sucht den Geschädigten eines Park-Unfalls. Foto: Symbol-Foto: jgfoto – stock-.adobe.com

Nicht der Unfallverursacher ist verschwunden, sondern der Geschädigte: Nachdem er am Sonntagmorgen in Oberndorf ein geparktes Auto angefahren hat, ist ein Fahrer zuerst geflüchtet. Dann meldete er sich aber doch bei der Polizei.















Oberndorf a. N.ckar - Ein Autofahrer hat Sonntagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr in der Pfalzstraße, auf Höhe der Hausnummer 1, ein geparktes Auto angefahren. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann hat sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Kurze Zeit später meldete er sich aber doch bei der Polizei. Diese sucht nun den Besitzer des beschädigten Autos. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein weißes Auto handelt, das in besagtem Zeitraum am linken Fahrbahnrand zwischen Sparkasse und Seniorenheim abgestellt war und das bei dem Unfall an der rechten hinteren Seite beschädigt wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter der Telefonnummer 07423/81010 entgegen.