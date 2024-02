Polizei ermittelt: Fahrer baut bei Schutterwald einen Unfall – und flüchtet

1 Der Van wurde bei dem Unfall am Dienstagabend schwer beschädigt: Er landete auf der Seite liegend neben der L 99. Foto: Einsatz-Report 24

Ein Unfall am Dienstagabend auf der L 99 bei Schutterwald gibt der Polizei derzeit noch Rätsel auf: Ein Van war offenbar von der Straße abgekommen und schwer beschädigt worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am späten Dienstagabend. Bislang bekannt ist, dass ein Van auf der Landstraße beim Ortsteil Höfen von seiner Spur abkam. Anschließend landete das Auto im Graben auf der Seite an mehreren Bäumen. Beim Eintreffen der Polizei war der Fahrer nicht mehr am Unfallort anzutreffen. Er wird nun gesucht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Ein Bergungsunternehmen transportierte das total beschädigte Auto ab.