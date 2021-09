1 Am Donnerstag war ein Exhibitionist in Talheim unterwegs. (Symbolfoto) Foto: andranik123 – stock.adobe.com

Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstagnachmittag in Talheim gegenüber zwei Mädchen als Exhibitionist aufgetreten ist.

Horb-Talheim - Der noch unbekannte Tatverdächtige soll sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Forellenstraße hinter dem Feuerwehrhaus aufgehalten und in Sichtweite zweier Mädchen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Dabei soll er auch ein Mobiltelefon in der Hand gehalten haben.

Die beiden Kinder waren den Nachmittag über mit ihren Fahrrädern die Forellenstraße auf und ab gefahren, als sie auf den Unbekannten stießen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und schlank mit kurzen, blonden Haaren. Er trug den Mädchen zufolge ein schwarzes T-Shirt, eine lange, blauen Jeanshose und schwarze Schuhe.

Der Ort befindet sich gegenüber einem öffentlich zugänglichen Kinderspielplatz. Ob sich zum betreffenden Zeitpunkt dort weitere Kinder aufhielten, die den Unbekannten ebenso wahrgenommen haben, ist bislang nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, sowie Eltern weiterer betroffener Kinder, sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 zu melden.

Bereits vor einer Woche war ein Exhibitionist in Waldachtal gegenüber Kindern aufgetreten. Die Ermittlungen laufen.