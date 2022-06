1 Der Mann soll vor den beiden jungen Frauen onaniert haben. (Symbolbild) Foto: James R. Martin/ Shutterstock

Das Polizeirevier Hechingen fahndet nach einem unbekannten Exhibitionisten, der am Montagabend zwei Frauen in der Grosselfinger Straße in Rangendingen belästigt haben soll.















Rangendingen - Die beiden 21-Jährigen hatten sich, wie der Tatverdächtige auch, zuvor auf einer Liegewiese am Stausee aufgehalten. Als die Frauen gegen 20.45 Uhr zu ihrem in der Grosselfinger Straße geparkten Fahrzeug liefen, entdeckten sie den offenbar onanierenden Mann in einem nahegelegenen Gebüsch. Dieser entfernte sich anschließend in Richtung Ortsausgang und fuhr mit einem weißen Kleinwagen davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Exhibitionist wird als 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze, grau-weiße Haare und teilweise eine Glatze. Bekleidet war der Mann mit einem

blauen T-Shirt mit weißen Streifen, einer grauen Hose und schwarzen Schuhen. Zudem hatte er einen weißen Stoffbeutel bei sich. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Hechingen melden, Telefon 07471/9880-0.